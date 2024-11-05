الانتخابات الأمريكية 2024.. اللوبي الإسرائيلي أحد جماعات الضغط المؤثرة على مرشحي الرئاسة خلف الكواليس

الثلاثاء 05/نوفمبر/2024 - 12:55 ص

في كل انتخابات رئاسية أمريكية يظهر دور جماعات الضغط كعامل حاسم خلف الكواليس، وتعد الانتخابات الأمريكية ميدانا يتقاطع فيه المال والسياسة والنفوذ.

ووفقا لتقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، وبينما تتنوع جماعات الضغط في مصالحها وأجنداتها يبقى اللوبي الإسرائيلي من أبرز القوى التي تؤثر على مجريات الأمور.

تأثير متجذر على مر السنين أصبح فيه اللوبي الإسرائيلي جزءً لا يتجزأ من المشهد السياسي الأمريكي، ويسعى إلى تحقيق مصالح إسرائيل السياسية والاقتصادية والعسكرية من خلال نفوذه داخل المؤسسات الأمريكية.

جماعات مثل "أيباك" تعتبر من أبرز اللاعبين في هذا المجال وتسعى إلى توجيه السياسات الأمريكية بما يتماشى مع المصالح الإسرائيلية.

كامالا هاريس واللوبي الإسرائيلي.. هو تأييد بلغ ذروته في الدعم المطلق لإسرائيل، إذ قدمت إدارة بايدن ونائبته هاريس دعما غير مسبوق منذ 7 أكتوبر عام 2023 لتخوض إسرائيل حربها الإبادية على قطاع غزة.

