اليوم.. "اقتصادية النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن غلق بعض المخابز وعدم صرف الدقيق للمواطنين

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماع لها اليوم عددا من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية، حيث قدما النواب بلال النحال، وصابر عبد القوي، طلبا إحاطة بشأن إضافة المواليد للبطاقات التموينية وتصحيح الأخطاء.

وأيضا طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بلال التحال، ونادر عبده، ومحمد طلبه، وأبو العباس فرحات، بشأن غلق بعض المخابز وعدم صرف الدقيق والحصص التموينية وفرض غرامات علي أصحاب المخابز وبيع الخبز للمواطنين بالوزن.

فيما تناقش طلبا الإحاطة المقدمة من النائب أحمد الحديدي بشأن استكمال إجراءات إنشاء مكتب تموين مطور بحي الكفر بمدينة المنزلة محافظة الدقهلية.

وقد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب، الجلسة العامة للمجلس أمس، على أن يعاود الانعقاد اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي شهد إشادات واسعة بين عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الهيئات البرلمانية خلال جلسة أمس الإثنين .

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية