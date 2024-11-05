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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الانتخابات الأمريكية 2024.. من المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير جدًا في بنسلفانيا

هاريس - ترامب
هاريس - ترامب
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قال رامي جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من ولاية بنسلفانيا، إنّه من المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير جدًا غدًا في ولاية بنسلفانيا على مراكز الاقتراع، مشيرًا، إلى أن الانتخابات ستبدأ الثلاثاء في الساعة صباحا بالتوقيت المحلي. 

وأضاف جبر، خلال تصريحات مع الإعلامية جيهان منصور، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الثلاثاء هو الفرصة الأخيرة والوحيدة أمام الناخبين لإعادة بطاقاتهم الانتخابية لمراكز الاقتراع مرة أخرى بعد أن طلبوها بالبريد خلال الفترة الماضية. 

وتابع: "هناك 9 ملايين شخص يحق لهم الانتخاب وهم الناخبون المسجلون في الولاية، صوّت منهم في التصويت المبكر 1.5 مليون شخص، أي أننا نتحدث عن قرابة 8 ملايين شخص سيخرجون غدا في عموم ولاية بنسلفانيا للإدلاء بأصواتهم، إن افترضنا أنّ نسبة 100% من الناخبين المسجلين سيصوتون، لكنها في العادة ما تكون أقل من ذلك". 

 

 

ولاية بنسلفانيا الانتخابات الامريكية