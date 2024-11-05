الانتخابات الأمريكية 2024.. تقارب شديد بين هاريس وترامب

الثلاثاء 05/نوفمبر/2024 - 12:42 ص

قالت الإعلامية جيهان منصور، إنه بعد مسيرة حافلة بالتحديات والأزمات يستعد الأمريكيون غدًا لحسم قرارهم بين نائب الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب.

وأضافت "منصور"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه الانتخابات تتسم بالتقارب الشديد، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أنّ الفارق ضئيل جدًا بين المرشحين، خاصة في الولايات المتأرجحة، ما يجعل المعركة الانتخابية محتدمة حتى اللحظة الأخيرة.

وتابعت، أن الاقتصاد يأتي في الصدارة كأحد أبرز القضايا التي تشغل الناخب الأمريكي، إذ تشير الإحصائيات إلى أن التضخم ما زال يثقل كاهل المستهلكين الذين عانوا من ارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الماضية.

وواصلت "حوالي 60% من الأمريكيين -وفقا لاستطلاع جالوب الأخير- يرون أن الاقتصاد يشكل القضية الأهم ويطالبون بحلول لتخفيف الضغوط المالية واستعادة قدرتهم الشرائية".

وأردفت: "وبجانب الاقتصاد، فإن ملف الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود يظل قضية محورية، إذ وصلت أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى نحو 11 ملايين شخص ما يثير قلق عدد كبير من الناخبين حول الأمن الوطن وتداعيات الهجرة غير النظامية على الخدمات العامة".