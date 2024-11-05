الانتخابات الأمريكية 2024.. مراحل اتحاد الولايات المتحدة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2024 - 12:43 ص

عرضت «القاهرة الإخبارية» تقريرًا مصورًا بعنوان: «مراحل اتحاد الولايات الأمريكية.. نظام انتخابي دقيق للكونجرس بغرفتيه».

لم يكن اتحاد 50 ولاية أمريكية أمرًا سهلًا، وهو ما جعل دستورها يتميز بنظام انتخابي مغاير في الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونجرس بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، المواطنون الأمريكيون ينتخبون أعضاء مجلس النواب مرة كل سنتين ومر بالعديد من المراحل منذ تأسيس أمريكا بشأن التمثيل وصولا إلى تسوية «كونتكت» أو التسوية الكبرى، والتي أقرت أن يكون تمثيل عضو مجلس النواب تمثيلا متناسبا مع عدد سكان الولايات، وأن يكون عدد أعضاء مجلس الشيوخ متساويا بين بين الولايات، بواقع عضوين عن كل ولاية وبدأت تنفيذ هذه التسوية في عام 1789.

انتخابات مجلس النواب تبدأ باختيار الأحزاب مرشحيها في مناطق الولايات في الانتخابات التمهيدية الحزبين ثم التصويت للاستقرار على المرشحين الذين سيخوضون التصويت الشعبي، وتجرى انتخابات مجلس النواب الأمريكي في كل عام زوجي في أول يوم ثلاثاء من شهر نوفمبر ويبدأ عمله في أول شهر يناير ولمدة عامين.

ويختص مجلس النواب بإقرار التشريعات الفيدرالية ورفعها لمجلس الشيوخ، وبحث مشروعات قوانين الإيرادات ورئيسة هو زعيم حزب الأغلبية، أما مجلس الشيوخ كان قديما تعيين الهيئة التشريعية للولايات أعضائه ثم تحول في عام 1913 لينتخب أعضائه عن طريق التصويت الشعبي، وعندما أصبحت الولايات المتحدة 50 ولاية في عام 1959 أصبح عدد أعضائه 100 عضو.

يتمتع مجلس الشيوخ بصلاحيات عديدة تتعلق بتقديم المشورة والموافقة على المعاهدات وقضاه المحكمة العليا والقضاة الفيدراليين والمسؤولين التنظيميين والسفراء وغيرهم من المسؤولين التنفيذيين نظام انتخابي مختلف حدد سبل انتخاب أعضاء الكونجرس بغرفتيه ومسؤولياتهم وفترات توليهم وجعل من الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة شكلا فريدا.

