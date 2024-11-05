مهرجان آفاق| "عين حور" و"المفحمة" بمسرح الهناجر اليوم

يشهد مركز الهناجر للفنون، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، العرضين المسرحيين "عين حور" و"المفحمة" بمرحلة النهائيات لمهرجان آفاق مسرحية في نسخته العاشرة دورة الفنان نور الشريف، المقامة حاليا وتستمر حتى 7 نوفمبر الجاري.

يقول مخرج عرض "عين حور" حمدي أحمد، إن العمل يتناول عدة قضايا يرمز إليها بذكريات شخصية الغريب، ويستند العرض إلى قصة البعث والخلود من خلال أسطورة إيزيس وأوزيريس الفرعونية، مما يعكس فكرة الذكريات التي تمتد عبر الزمن.

وأضاف أحمد، أن اختياره لهذا النص جاء لشموله كافة طبقات المجتمع، حيث يحمل مضمونًا واضحًا يصل بسهولة إلى المتلقي.

يشارك في بطولة العمل كل من: حسناء بدر فؤاد، رنيم سعيد محمد، أحمد فهمي، فارس فياض، فتحي ناصر، فيلو بيتر، أحمد الصيدلي، سمير أوتاكا، لوجي محمد، حبيبه وليد، سيف عزمي، محمود رمضان، غناء مؤمن حسنى، إضاءة أحمد قدري، ديكور فتحي ناصر، إعداد موسيقى محمد المصري، تأليف شريف صلاح الدين، أشعار أحمد حمدي، وإخراج حمدي أحمد.

من ناحيته يقول مخرج عرض "المفحمة" شادي نادر، إن العمل مأخوذ من نص القرد الكثيف الشعر (The Hairy Ape) تأليف الكاتب الأمريكي يوجين أونيل، وتدور المسرحية حول شخصية يانك، أحد الوقادين في سفينة ضخمة، وهو رجل قوي البنية، لكنه بسيط الذهن وقصير النظر، يجد سعادته في عمله، ويشعر بالانتماء إلى السفينة وطاقمها، ثم يلتقي على اليخت بميلدرد فتاة ثرية وحساسة ابنة صاحب السفينة السيد ماركوس، وتصحبه لعالم السفينة العلوي، فيشعر بالملل وبالغرابة من حياة الطبقة العليا التي لا تعمل، ومن ثم يتنمر ويحتقر كل من حوله، معتبرًا نفسه أفضل، ثم يتحطم حينما تنفعل ابنة المليونير في وجهه، ليتمزق يانك بين مجتمع سطح السفينة ومجتمع القاع.

يشارك في بطولة المسرحية حسب أدوارهم: "الطفلة" جونير ملاك، "ملدرد" دميانة مجدي، "هنري" كيرلس ماهر، "لونج" ابرام هاني، "توني" أرسانيوس نشأت، "البهلوان فاني" أحمد حمدي، "توماس" جوزيف فرج الله، "سيل" فيرا نبيل، "بنت البيرة" يوستينا مجدي، "السيد ماركوس" عبد الغني السعيد، "سيلفيا" مادونا صدقي، "يانك" جبرا جرج، "مورين" كاترين خيري، "ميس دوجلاس" مارينا ثروت، "كارمن" جومانه ملاك، "الصحفية" ساندرا ماجد، "الحارس" مينا وديع، "فروجي" ماران جميل، "العم بادي" مهاب شرقاوي، "ميكرو" ديفرام شنودة، استعراضات محمد البحيري، ديكور مارو إبراهيم، مكياج ميرفت سمير، ملابس فريق كريستيان ايجي، مصمم وتنفيذ إضاءة شادي نادر، مساعد إخراج أول إبرام هاني، مساعد إخراج ثاني مارينا ثروت، مخرج منفذ أحمد شعبان، مسئول الفريق أبانوب ثروت، تأليف يوجين أونيل، إعداد مينا سامح وبيشوي نادي، وإخراج شادي نادر.

مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال، وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الإعلام والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان، ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.