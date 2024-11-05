أمانة النقل والمواصلات بـ"مستقبل وطن" تستعرض خطة عملها المستقبلية

عقدت أمانة النقل والمواصلات المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب وحيد قرقر، أولى اجتماعاتها التنظيمية عقب إعادة تشكيلها رسميا، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتبها وأمنائها في المحافظات، لوضع خطة عملها خلال الفترة المقبلة، في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور، النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، والنائب محمد الجارحي الأمين العام المساعد، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية.

وفي البداية، أكد النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، أن حزب مستقبل وطن هو كيان متكامل، أساسه الالتزام والعمل الجماعي المشترك، مشيرا إلى أن قطاع النقل شهد طفرة في البنية التحتية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، نوه النائب محمد الجارحي الأمين العام المساعد للحزب، أن أمانة النقل والمواصلات المركزية تضم نخبة من القيادات والكوادر، وتسعى من خلال خطة عمل مفصلة للمساهم في حل التحديات التي تواجه البلاد في هذا القطاع.

وبدوره، أضاف النائب وحيد قرقر أمين النقل والمواصلات المركزي، أن جميع القوانين الخاصة بالنقل تتم مراجعتها للوقوف على إي ثغرات، موضحا سعي الأمانة للإفادة من التطوير الهائل الذي شهدته المواصلات العامة والسكك الحديدية.

وشهد الاجتماع، نقاشًا وتفاعلًا واسعًا بين الأمناء المساعدين وأمناء المحافظات، حول مشاكل قطاع النقل وكيفية إيجاد مقترحات وحلول لها ووضع العديد من الأفكار التي سيتم العمل على تنفيذها.