قوافل طبية واحتفاليات توعوية صحية| أبرز أجندة عمل أمانة الصحة والسكان بـ"مستقبل وطن"

عقدت أمانة الشئون الصحية والسكان المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب الدكتور محمد زكى الوحش، اجتماعها التنظيمي الأول بعد إعلان تشكيلها رسميا، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

واستعرض الاجتماع، خطة عمل الأمانة، وتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة من بين مجموعة من المقترحات، في مقدمتها تنظيم قوافل طبية شاملة، ومبادرات للقضاء على الأمراض المزمنة، فضلًا عن عقد بروتوكولات تعاون مع شركات الأدوية والصيدليات لتوفير الأدوية بأسعار مخفضة.

وكشف النائب الدكتور محمد زكي الوحش، عن تنظيم عدد من الفاعليات التوعوية، خلال اليوم العالمي لمرضي السكري، واليوم العالمي للطفل، واليوم العالمي لذوي الإعاقة، بهدف تعزيز الوعي الصحي.

وشهد الاجتماع نقاشا وتفاعلا واسعا، بين الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب وأمئانها في المحافظات، وعرض لمجموعة من الأفكار والرؤي والمقترحات لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.