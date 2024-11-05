اليوم.. لجنة القوي العاملة بالنواب تستكمل مناقشة قانون العمل

تعقد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل خلال اجتماع مشترك لها اليوم السبت، مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

فيما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها أمس، الفصل الرابع من القانون والمتعلق بتشغيل الأطفال وقد وافقت اللجنة خلال الاجتماع علي المادة 61 و63، وقررت تأجيل مناقشة المادة رقم 62 بعد جدل واسع حول تضمين مصطلح ( الاقزام ) ضمن فئة ذوي الإعاقة، حيث تمت مناقشة إمكانية إضافة نص خاص بهم في مادة منفصلة ضمن باب الأحكام العامة.