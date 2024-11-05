أمانة التعليم بـ"مستقبل وطن" تستعرض إطلاق منصة تعليمية لدعم الطلاب

عقدت أمانة التعليم والبحث العلمي المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور سامي هاشم، اجتماعا لمناقشة خطة العمل في المرحلة القادمة، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وذلك في مقر الأمانة العامة للحزب الرئيسي بالقاهرة الجديدة.

واستعرض الاجتماع التنظيمي، وضع خطة لمسابقة أوائل الطلبة، والتي نظمها الحزب خلال الأعوام السابقة من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفى بداية الاجتماع، رحب الدكتور سامي هاشم أمين التعليم والبحث العلمي المركزي، بالسادة المشاركين، مؤكدا أن الأمانة تضم قامات وكوادر في قطاع التعليم، مشيرا إلي قدرتها علي تحقيق فارق كبير في هذا الملف.

وشهد الاجتماع، طرح رؤى ومقترحات الأعضاء، بشأن خطة العمل المستهدفة، والتي يمكن تنفيذها، لتلبية طموحات واحتياجات الأسر المصرية لكافة الطلاب والطالبات، من بينها إطلاق منصة تعليمية، فضلًا عن بعض الأنشطة لزيادة الوعي وتعميق الانتماء ومناقشة المشكلات المجتمعية.