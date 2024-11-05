ads
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"السويسي الذي خدع اسرائيل".. وثائقي في احتفالية بحضور أسرة الهوان

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحضور ابنة وحفيد البطل أحمد الهوان (جمعة الشوان) ابن السويس ورجل المخابرات المصرية، قام صالون "سواسية" الثقافي بعرض الفيلم الوثائقي (السويسي الذي خدع اسرائيل) بمشاركة رواد الصالون وحشد من المثقفين والقائمين والمهتمين بالشأن العام، وقدم الاحتفالية الإذاعي أحمد عامر.


عقب عرض الفيلم، الذي أنتجه الصالون، استعرضت مها أحمد الهوان وحفيده (محمد هشام) ذكرياتهم العائلية والانسانية بالبطل مع مقارنته بأحداث المسلسل الذي قدم فيه الفنان عادل إمام شخصية (الشوان) تجسيداً للدور الوطني لابن السويس فى مسلسل (دموع فى عيون وقحة) عن ملف المخابرات وقصة صالح مرسي.


ودار نقاش واسع من جمهور الصالون حول أهمية الاهتمام بالانتماء الوطني للشباب والأجيال القادمة خصوصاً ما يقوم به العدو الإسرائيلي من مجازر بشرية وجرائم ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.

السويسي الذي خدع إسرائيل احمد الهوان جمعة الشوان المخابرات المصرية الفيلم الوثائقي