"السويسي الذي خدع اسرائيل".. وثائقي في احتفالية بحضور أسرة الهوان

الثلاثاء 05/نوفمبر/2024 - 12:15 ص

بحضور ابنة وحفيد البطل أحمد الهوان (جمعة الشوان) ابن السويس ورجل المخابرات المصرية، قام صالون "سواسية" الثقافي بعرض الفيلم الوثائقي (السويسي الذي خدع اسرائيل) بمشاركة رواد الصالون وحشد من المثقفين والقائمين والمهتمين بالشأن العام، وقدم الاحتفالية الإذاعي أحمد عامر.



عقب عرض الفيلم، الذي أنتجه الصالون، استعرضت مها أحمد الهوان وحفيده (محمد هشام) ذكرياتهم العائلية والانسانية بالبطل مع مقارنته بأحداث المسلسل الذي قدم فيه الفنان عادل إمام شخصية (الشوان) تجسيداً للدور الوطني لابن السويس فى مسلسل (دموع فى عيون وقحة) عن ملف المخابرات وقصة صالح مرسي.



ودار نقاش واسع من جمهور الصالون حول أهمية الاهتمام بالانتماء الوطني للشباب والأجيال القادمة خصوصاً ما يقوم به العدو الإسرائيلي من مجازر بشرية وجرائم ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.