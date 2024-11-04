نائب رئيس الوزراء الصومالي يترأس وفد بلاده المشارك في المنتدى الحضري بالقاهرة

ترأس عبدالسلام عبدي علي نائب رئيس مجلس الوزراء الصومالي، وفد جمهورية الصومال الفيدرالية المشارك في أعمال المنتدى الحضري بالقاهرة، وضم الوفد وزير الإسكان علمي محمود نور، ومحافظ مقديشو يوسف حسين جمعالي، والسفير جبريل إبراهيم عبدالله سفير الصومال لدى كينيا.

وأكد السفير على عبدي أواري سفير جمهورية الصومال في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، حرص الصومال على المشاركة في هذا المنتدى الهام بوفد رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء والذي جاء إلى مصر ممثلا عن الرئيس د. حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأشار سفير الصومال إلى اهمية المنتدى والذي يناقش التحديات الحضرية الملحة التي يواجهها عالمنا اليوم، واستعراض المبادرات المحلية المهمة لمعالجة القضايا العالمية مثل أزمة الإسكان وتغير المناخ، موضحا أن هذا المنتدى يعد فرصة مناسبة لتبادل الاراء والأفكار وإيجاد الحلول الفعالة للأزمات الراهنة حيث يشارك حشد كبير من ممثلي الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين وقادة الأعمال ومخططي المدن والمجتمع المدني.

وشدد سفير الصومال على اهمية تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية وتبادل الخبرات والأفكار لبحث سبل مواجهة التحديات الراهنة مثل أزمة الإسكان وتغير المناخ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ القائمة .

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