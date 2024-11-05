كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة تشارك في مهرجان دمياط 2024

شاركت كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة في مهرجان دمياط ٢٠٢٤ برعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة، والمشرف على الكلية، وبإشراف من الدكتورة شاهنده ترك، والدكتورة ريم خيري، والدكتور عمر الغول صاحب المبادرة. فيما شاركت كلية الفنون الجميلة في مهرجان دمياط ٢٠٢٤ بالمعرض الفني الكبير ضمن ملتقى الرسم الحر، حيث شارك في المرحلة التحضيرية للمعرض ١٢٠ من طلاب الكلية في مسابقة الرسم الحر.

فيما ضم المعرض أكثر من أربعين لوحة متميزة كونت معرض ملتقى الرسم الحر في المهرجان، وقد خرج المعرض بصورة مشرفة تليق بمجهود الطلاب ومواهبهم وتعكس قدرات كلية الفنون الجميلة وإمكاناتها المتفوقة، وتعكس اهتمام جامعة المنصورة الراقي ودعمها الكبير على كل الأصعدة.

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