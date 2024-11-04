وزير البترول يبحث مع «توتال إينرجيز» العالمية خططها الحالية والمستقبلية

على هامش مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (اديبك 2024) ، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إينرجيز» العالمية.

وشهد اللقاء استعراض موقف تقدم الأعمال وخطط الشركة الاستثمارية المستهدفة خلال الفترة المقبلة في أنشطة البحث والتنقيب وإنتاج البترول والغاز، وسبل تحسين وزيادة معدلات الإنتاج بمنطقة تنمية باشروش التابعة للشركة، وموقف مساهمة شركة توتال إنيرجيز في محطة إسالة الغاز بإدكو ، وكذلك موقف توسع شركة توتال في نشاط تسويق وتموين وقود الطائرات.

كما تطرق اللقاء إلى رغبة الشركة في الحصول على مناطق استكشافية جديدة بالبحر المتوسط في ضوء المزايدة العالمية الجديدة لعام 2024 التي أعلنت عنها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام، وفي هذا السياق، ذكر المهندس كريم بدوي أنه من المخطط خلال فعاليات معرض ومؤتمر أديبك إطلاق ورقة سياسيات تحفيز الاستثمار بقطاع البترول والغاز في مصر بهدف الترويج لمختلف الفرص الاستثمارية في قطاعات الزيت والغاز والتكرير والبتروكيماويات.

ومن جانبه استعرض الرئيس التنفيذي لشركة توتال إينرجيز موقف الشراكة التي عقدتها توتال إنيرجيز مؤخراً مع أدنوك الإماراتية في مصر بهدف التوسع في إنتاج وتوزيع وتصدير زيوت التشحيم والمنتجات البترولية في مصر وافريقيا.

وتطرق اللقاء كذلك إلى موقف سداد مستحقات الشركة ولا سيما في ضوء حزمة الحوافز الجديدة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية مؤخراً، والتي تتضمن آليات جديدة يرتبط تطبيقها بتحقيق زيادة في الإنتاج عن المعدلات الحالية، مما ينعكس على تخصيص جانب من العائدات الناتجة عن الزيادة على مستوى الإنتاج الحالي في سداد جزء من مستحقات الشركاء.

ومن جانبه أشار المهندس كريم بدوي إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية نجحت خلال الشهور القليلة الماضية في تطبيق بعض الآليات الجديدة فيما يخص سداد مستحقات الشركاء ومنها المحافظة على انتظام سداد دفعات ثابتة بما يضمن استمرارية واستدامة السداد.

وناقش الجانبان كذلك اخر المستجدات بشأن موقف الهيكل التجاري لتنمية حقل كورونوس القبرصي المزمع تنميته مناصفة بين شركتي توتال وايني، وسبل ربط الحقل بالتسهيلات المصرية بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين القبرصي والمصري والشركات المشاركة في تنمية الحقل.

حضر الاجتماع المهندس معتز عاطف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني و المتحدث الرسمي، وسارة سالم مدير عام العلاقات العامة.