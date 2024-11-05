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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب في شقة سكنية بكرداسة

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار في قرية المعتمدية التابعة لمركز كرداسة، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.
 

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة مفاداة، أن هناك حريق شقة داخل عقار بقرية المعتمدية، بدائرة المركز.
دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بالتنسيق مع مأمور المركز إلى محل البلاغ.
وتبين من خلال الفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الثالث بالعقار قرم 2 شارع فرج نوح والمكون من 5 أدوار وسط جهود رجال الإطفاء للسيطرة على النيران، ولم يسفر عن وقوع إصابات.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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