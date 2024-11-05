اليوم.. موازنة البرلمان تناقش عدم صرف المرتبات والمستحقات المالية للمعينين بوزارة الزراعة

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعين، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات على جدول أعمال اللجنة.

فتناقش اللجنة في اجتماعها الأول والمقرر عقده بعد انتهاء أعمال الجلسة العامة، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل أبو عسكر بشأن توفير الاعتماد لمالي لتوصيل خدمة الصرف الصحي لبعض المناطق بمدينة ومركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

فيما تناقش اللجنة في اجتماعها الثاني، طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي محمد محسن بشأن عدم صرف المرتبات والمستحقات المالية للمعينين بوزارة الزراعة قسم التشجير.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود الانعقاد اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي شهد إشادات واسعة بين عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الهيئات البرلمانية خلال جلسة أمس الاثنين.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.