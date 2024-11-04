القبض على قتلة مسنة بني سويف والنيابة تأمر بحبسهم

أمرت النيابة العامة ببني سويف بحبس المتهمين بقتل سيدة مسنة بإحدى قرى محافظة بني سويف، 4 أيام على ذمة التحقيقات .

وكانت قد نجحت مباحث مركز بني سويف برئاسة المقدم محمد قاسم رئيس المباحث من كشف لغز جريمة مأساوية عندما عثر أهالي إحدى قرى محافظة بني سويف علي جثمان عجوز داخل منزلها جثة هامدة والقبض على مرتكبى الجريمة بعد التوصل لوجود شبهة جنائية بالواقعة .

وكشفت تحريات مباحث مركز بني سويف برئاسة المقدم محمد قاسم الي صحة قيام شقيقين لارتكاب جريمة قتل المسنة بأن عقدا العزم وبيتا النية لذلك ، وكان الدافع وراء ارتكاب الجريمة هي السرقة مشغولات ذهبية .



وكان قد عثر أهالي قرية بني هارون، التابعة لمركز بني سويف على جثة ربة منزل تبلغ من العمر 83 عامًا داخل منزلها.



تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بالعثور على جثة السيدة "ع.ع.ح" ووجهت بسرعة نقل الجثمان إلى المستشفى ، تم نقل الجثة عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتم تحرير محضر بالواقعة فيما وتولت جهات التحقيق المختصة متابعة ملابسات الحادث.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة برئاسة اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي وتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم محمد قاسم ومعاونيه بدائرة القسم وتوسيع دائرة البحث ومراجعة كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب وملابسات الجريمة والتي توصلت الي وجود شبهة جنائية ، وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم القبض على المتهمين وعمل المحضر اللازم وبمواجهته أقرا بقتلها بأن قام بخنقها وسرق قرطها الذهبي وفرا هاربين.