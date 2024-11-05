اليوم.. اتصالات النواب تناقش خطة عمل المنصة الرقمية الخاصة بكافة مشروعات وزارة الإسكان

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا اليوم الثلاثاء. تستعرض اللجنة وتناقش خلال اجتماعها المزمع عقده اليوم، خطة عمل المنصة الرقمية الخاصة بكافة مشروعات وزارة الإسكان ومدى جاهزيتها.

وتضمن جدول أعمال اجتماعي اللجنة أمس الاثنين، استعراض ومناقشة استراتيجية الشركة المصرية للاتصالات خلال الفترة المقبلة.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود الانعقاد اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي شهد إشادات واسعة بين عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الهيئات البرلمانية خلال جلسة أمس الاثنين.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.