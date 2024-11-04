خطة شاملة لتوطين صناعة الحرير الطبيعي وتدريب الكوادر الشابة في الوادي الجديد .. صور

عقد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا اليوم الإثنين، للتوسع في زراعة أشجار التوت اللازمة لهذه الصناعة الواعدة، في إطار جهود محافظة الوادي الجديد لدعم مبادرة إنتاج الحرير الطبيعي،

حضر الاجتماع الدكتور أيمن كساب، عميد كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، ومجموعة من المستثمرين، حيث جرى بحث سبل التعاون بين المحافظة والجامعة ومديرية التربية والتعليم والقطاع الخاص.

أكد الزلموط، أن الاجتماع تناول عدداً من القرارات المهمة لدعم المبادرة، منها التزام الشركات بتدريب الطلاب والباحثين في مجال صناعة الحرير الطبيعي، وإعداد كوادر متخصصة من طلبة الدراسات العليا وطلاب المدارس الزراعية.

وأضاف المحافظ، أن القرارات تضمنت إلزام المستثمرين بزراعة جميع الأراضي المخصصة للمبادرة قبل أبريل 2025، مع سحب الأراضي من المتقاعسين، وتحديد التزامات واضحة لكل جهة مشاركة في المشروع لضمان تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد.