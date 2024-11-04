اتصالات النواب تناقش خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالي.. غدا

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا غدًا الثلاثاء.

تنظر اللجنة خلال اجتماعها المزمع عقده غدًا خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

وتضمن جدول أعمال اجتماعي اللجنة اليوم الاثنين استعراض ومناقشة استراتيجية الشركة المصرية للاتصالات خلال الفترة المقبلة.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود الانعقاد غدا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي شهد إشادات واسعة بين عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الهيئات البرلمانية خلال جلسة اليوم الاثنين.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.