رفض استئناف ربة منزل متهمة بقتل زوجها بـ 42 طعنة بالمطرية

قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، برفض استئناف ربة منزل متهمة بقتل زوجها بطعنه 42 طعنة بعد تخديره وسرقة أمواله في منطقة المطرية وقضت بتأييد حكم اول درجة والقاضي بمعاقبتها بالسجن المؤبد.

وجاء في امر الاحالة ان المتهمة ع.ف نشب بينها وبين زوجها المجني عليه ع.ه توعدها اثره بالطلاق، فامتلئ قلبها حقدا عليه وبعد تفكير وتدبير منها في الأمر بهدوء ورويه على مدار أسبوعين، عزمت علي قتله.

واضاف أمر الاحالة ان المتهمة انتظرت حتي مغادرة نجلتهما في نزهة أعددت لزوجها عشاءه الأخير بعد أن دست فيه كمية من مسحوق عقار مهدئ تثبط به قدرته على مقاومتها و ما أن انهى زوجها المجني عليه طعامه واستغرق في النوم ، فبادرت بإحضار سلاح أبيض سكين كبير ذو نصل طويل حاد ومدبب وتسللت اليه ومن ان اقتربت منه وأيقنت أنه قد اتي مفعول المخدر بجسده ثم قامت بطعنه في منطقتي البطن والصدر وعنقه ووجهه وكتفيه الطعنة تلو الاخرى قاصدة إزهاق روحه ثم قامت بعد تأكدها من وفاته بغسل ملابسها وسرقة مبلغ مالي 1400 جنيه كان بحوزته .

والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي ربة منزل قتلت زوجها واعترفت ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



