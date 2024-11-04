الهلال يهزم استقلال طهران بثلاثية ويتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا

نجح فريق الهلال السعودي في تحقيق فوز مهم على نظيره استقلال طهران الإيراني بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل الصربي ألكسندر ميتروفيتش ثلاثية الهلال في الدقائق 15، 33، و74، ليقود فريقه إلى انتصار كبير يعزز صدارته في المجموعة برصيد 12 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على الأهلي السعودي الذي يحتل المركز الثاني.

بهذه النتيجة، يظل استقلال طهران في المركز السابع برصيد ثلاث نقاط فقط بعد مرور أربع جولات، مما يقلل من فرصه في المنافسة على التأهل للأدوار المقبلة.