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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الهلال يهزم استقلال طهران بثلاثية ويتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا

الصربي ألكسندر ميتروفيتش
الصربي ألكسندر ميتروفيتش
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نجح فريق الهلال السعودي في تحقيق فوز مهم على نظيره استقلال طهران الإيراني بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل الصربي ألكسندر ميتروفيتش ثلاثية الهلال في الدقائق 15، 33، و74، ليقود فريقه إلى انتصار كبير يعزز صدارته في المجموعة برصيد 12 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على الأهلي السعودي الذي يحتل المركز الثاني.

بهذه النتيجة، يظل استقلال طهران في المركز السابع برصيد ثلاث نقاط فقط بعد مرور أربع جولات، مما يقلل من فرصه في المنافسة على التأهل للأدوار المقبلة.

الهلال السعودي استقلال طهران الكسندر ميتروفيتش ثلاث نقاط المنافسة دور المجموعات