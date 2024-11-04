أمطار غزيرة على كافة أحياء بورسعيد .. صور

شهدت محافظة بورسعيد، سقوط أمطار غزيرة، مساء اليوم الاثنين، على أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد.

بالصور.. سقوط أمطار غزيرة على كافة أحياء بورسعيد

وبدأت الأحياء في الدفع بسيارات ومعدات سحب وشفط المياه إلى الشوارع لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار، في الوقت الذي تتابع الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالتنسيق مع كافة الأحياء والمديريات الخدمية أي تداعيات لحالة الطقس السئ لسرعة مواجهة أي أحداث طارئة، فضلا عن سرعة الانتشار في الشوارع بكافة أحياء المحافظة.

في سياق متصل، أنتظمت حركة عبور السفن المجرى الملاحي لقناة السويس، بينما يواصل مينائي شرق وغرب بورسعيد عمليات شحن وتفريغ السفن بصورة طبيعية، كما انتظمت حركة مرفق المعديات وكوبري النصر العائم بمنطقة الرسوة.

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