نص كلمة رئيس المجلس السيادي السوداني أمام المنتدى الحضري العالمي في القاهرة

شارك رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يوم الاثنين في فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يحظى بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات.

ورحب الفريق أول ركن البرهان باستضافة مصر للمنتدى في نسخته الثانية عشر، مشيدًا بمستوى الترتيب والتنظيم لأعمال المؤتمر وأشار في كلمته أمام المشاركين في فعاليات المنتدى الحضري العالمي، للإنجازات المتتالية التي حققتها مصر ونجاحها في إرساء نهضة حضارية وتنموية شاملة في فترة شديدة الدقة، شهدت تطورات هامة على المستويين الإقليمي والدولي.

وفيما يلي نص كلمة السيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني:

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة الأخ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

أصحاب الفخامة الرؤساء

السادة رؤساء الحكومات والوزراء

السيدة/ المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

السادة رؤساء الوفود،، الحضور الكريم بمقامتكم السامية

إنه لمن دواعي سرورنا، مشاركتنا لكم اليوم في أرض الكنانة، جمهورية مصر العربية الشقيقة، أعمال المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر والذي يعقد تحت شعار: "كل شيء يبدأ محليًا... لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة". وأسمحوا لي فى مستهل حديثي، أن أتوجه بخالص الشكر والعرفان لفخامة الأخ الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما لمسناه من كرم الضيافة وحفاوة الإستقبال وهو أمر ليس بالمستغرب على الشقيقة مصر، وبأحر التهاني لفخامته على استضافة مصر لهذا الحدث الدولي الهام، والتهنئة تمتد للقيادة المصرية على جهودها عبر توليها ريادة الاتحاد الإفريقي لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات. واحتضانها لتلك الفعالية في القارة الإفريقية لأول مرة منذ أكثر من عشرون عامًا.

الأخ الرئيس

السيدات والسادة

لقد تابعنا ببالغ السعادة الإنجازات المتتالية التي حققتها مصر وتحقيقها لنهضة حضارية وتنموية شاملة في فترة شديدة الدقة شهدت تطورات هامة على المستويين الإقليمي والدولي، وقدرتها على تحويل التحديات لفرص وممكّنات، وتحقق ذلك في ظل وجود الإرادة ووجود القيادة الواعية والمدركة لمطلوبات المرحلة.

الأخ الرئيس

أصحاب الفخامة الرؤساء

السادة رؤساء الحكومات والوزراء

السيدة/ المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

أنتهز هذه السانحة لأعبرعن تقديرنا لجهود ومبادرات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في تعزيز جهودنا الوطنية سيما المتعلقة بمتابعة إستراتيجيات التحضر المستدام، ودعمها إنشاء برامج متسقة لمعالجات توجهات التحضر، من خلال تعزيز وتقوية إستراتيجيات التخطيط الإقليمي الحضري لإنفاذ أهداف التنمية المستدامة. والشكر أيضًا على جهودها المستمرة في دعم الشعب السوداني خلال جائحة كورونا، ومؤخرًا خلال كارثة السيول والفيضانات هذا العام، وكلنا ثقة من مواصلتها لذات المبادرات والمشاريع في وقت قريب.

أصحاب الفخامة الرؤساء،

أصحاب المعالي والسعادة

السيدات والسادة

كما تعلمون يواجه الشعب السوداني حربًا تستهدف وجوده ودولته، وحضارته وبنيته الأساسية ومكتسباتها التي ظلت دومًا في خدمة أشقاء السودان وجسر للتعاون والتواصل والبناء ونقل وتبادل المنافع، من قبل ميليشيا الدعم السريع الإرهابية تلك المجموعات التي إستعانت بمرتزقة أجانب للإستيلاء على السلطة وتقويض الفترة الإنتقالية واستولت على الممتلكات العامة والخاصة وأقدمت على ممارسات لا تمت للشعب السوداني بصلة من قتل واغتصاب وسرقة ونهب، تلك الممارسات التي تُشكل جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والإبادة الجماعية، إلا أن الشعب السوداني وقواته المسلحة عازمون على الحفاظ على الدولة ومؤسساتها وهزيمة هذا المخطط متطلعين لدور فاعل من مختلف الدول الشقيقة والصديقة وأصحاب المصلحة والمختصين في عملية إعادة تهيئة القطاع الحضري الذي تاثر جراء الإستهداف الممنهج من قبل الميليشيا المدعومة بقوى إقليمية ودولية، والعمل على الإستعداد لمرحلة إعمار قطاعات الدولة السودانية في مرحلة ما بعد الحرب والتي ستبدأ قريبًا بمشيئة الله.

أصحاب الفخامة الرؤساء

أصحاب المعالي والسعادة

السيدات والسادة

نثق في أن هذا المنتدى سيخرج بتوصيات واضحة حول قضايا الإسكان والتنمية المستدامة. وتوصيات ناجعة تسهم في مخاطبة الإختلالات التي يعاني منها النظام الدولي والتي أخرت كثيرًا عملية التقدم الجماعي في ملف التنمية المستدامة، ولعلنا نعتبرها فرصة له لتعزيز التعاون العالمي والتوصل لميثاق حول المستقبل عبر بناء تحالفات قوية للإجندة الحضرية الجديدة ومعالجة التحديات العالمية التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية وتغير المناخ والتصحر.

ختامًا، أثق في أن توصيات المنتدى ستكون مساندة وداعمة للشعب السوداني في تطلعه لإعمار بلده وإحداث تنمية حقيقية تكون رافعة للإقليم وجاذبة للإصدقاء والشركاء،متمنيًا لكم الموفقية في مداولاتكم، شكرًا أشقاء السودان، شكرًا أصدقاء السودان، شكرًا وصبرًا شعب السودان.

شكرًا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الفريق أول ركن/ عبدالفتاح البرهان

رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني.