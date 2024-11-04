الكرتونة بـ150 جنيها.. الوادي الجديد تطرح كميات كبيرة من البيض المدعم "صور"

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، طرح كميات كبيرة من البيض المدعم بالمنافذ الثابتة والمتنقلة لها امام المواطنين وذلك ضمن مبادرة دعم السلع الغذائية .

وقالت المحافظة، في بيان لها، إنه في إطار جهود محافظة الوادي الجديد لدعم مبادرات السلع الغذائية وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين تم طرح كميات مدعمة من البيض بسعر 150 جنيه للكرتونة وذلك من خلال منافذ الوحدات المحلية بمدينة الخارجة.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجّه الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتوفير وزيادة معدلات ضخ وطرح كميات كبيرة من بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، تناسب احتياجات المواطنين بما يزيد من الكميات المعروضة بالسوق المحلية، وتحقيق الوفرة المطلوبة.

الوادي الجديد تطرح كرتونة البيض بـ150 جنيها (1)

الوادي الجديد تطرح كرتونة البيض بـ150 جنيها (2)

الوادي الجديد تطرح كرتونة البيض بـ150 جنيها (3)