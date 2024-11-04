تفاصيل اجتماع نقيب الأطباء ووفد «التأمين الصحي الشامل»

استقبل نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بمقر النقابة العامة، وفدا من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ضم نائب رئيس الهيئة د. إيهاب أبو عيش، والمدير التنفيذي للهيئة مي فريد، ورئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات د. هبة عاطف، ومدير عام الإدارة العامة لاقتصاديات الصحة د. أحمد صيام، وذلك بحضور أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية د. أبو بكر القاضي.

يأتي هذا اللقاء بناء على دعوة من النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي إستجابة لطلب العديد من الأطباء في المحافظات التي يتم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لبحث كيفية إدماج العيادات الخاصة للأطباء سواء ممارسين عموم، أو الأطباء المتخصصين والاستشاريين في تلك المحافظات، والتعاقد معهم ليكونوا مقدمين للخدمة الصحية، كمراكز الرعاية الأولية، وعيادات التأمين الصحي الشامل.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تنظيم ندوة مفتوحة يوم الثلاثاء الأسبوع القادم 12 نوفمبر 2024 الساعة الثانية ظهراً، بمقر النقابة العامة للأطباء، بحضور المسؤولين من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأطباء المهتمين بالتعاقد مع هيئة التامين الصحي لمناقشة كيفية وشروط التعاقد وتعاون وتكامل كافة مقدمي الخدمة في المنظومة الجديدة.

ومن المقرر أن يتم بث هذه الندوة عبر الصفحة الرسمية للنقابة العامة لأطباء مصر، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفتح باب المشاركة عن بعد للسادة الأطباء المهتمين بالتعاقد.