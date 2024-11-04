بحضور خبراء إيطاليين.. تشغيل المحطة الدائمة لتخفيض الغاز الطبيعي بالوادي الجديد.. صور

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن تشغيل وتركيب المحطة الدائمة لتخفيض الغاز الطبيعي المقامة على مساحة ١٠ آلاف م٢ على الطريق الدائري بمدينة الخارجة، وذلك بحضور خبراء إيطاليين وممثلي شركة طاقة عربية، سيد محمود سكرتير عام المحافظة، إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري.

وأوضح الزملوط، أن المحطة الجديدة تستوعب خطة التوسعات المستقبلية لتغطية المدينة بأكملها بالغاز الطبيعي بإجمالي 14 الف عميل، بالإضافة لاستيعاب الاستخدامات التجارية والصناعية، حيث تعمل بطاقة 2500 متر٣/ ساعة، إلى جانب محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي الجديدة الدائمة، مُشيرًا إلى الانتهاء من تنفيذ الشبكات بالمدينة بأكملها ومد خطوط الخدمة بإجمالي 188 كم تقريبًا، مُوجهًا بسرعة إنهاء أعمال التشطيبات بالمحطة وتمهيد اللاند سكيب حول الموقع العام.

تشغيل محطة تخفيض الغاز الطبيعي بالخارجة في الوادي الجديد (1)

تشغيل محطة تخفيض الغاز الطبيعي بالخارجة في الوادي الجديد (2)

تشغيل محطة تخفيض الغاز الطبيعي بالخارجة في الوادي الجديد (3)

تشغيل محطة تخفيض الغاز الطبيعي بالخارجة في الوادي الجديد (4)

تشغيل محطة تخفيض الغاز الطبيعي بالخارجة في الوادي الجديد (5)

محافظ الوادي الجديد يتفقد تغيل محطة تخفيض الغاز الطبيعي بالخارجة (1)

محافظ الوادي الجديد يتفقد تغيل محطة تخفيض الغاز الطبيعي بالخارجة (2)

محافظ الوادي الجديد يتفقد تغيل محطة تخفيض الغاز الطبيعي بالخارجة (3)

محافظ الوادي الجديد يتفقد تغيل محطة تخفيض الغاز الطبيعي بالخارجة (4)

محافظ الوادي الجديد يتفقد تغيل محطة تخفيض الغاز الطبيعي بالخارجة (5)