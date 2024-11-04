الكنيسة الأرثوذكسية تنعى كاهن كنيسة العذراء بمنشأة منبال بالمنيا

نعى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القمص اسحق القمص عبد المسيح، كاهن كنيسة العذراء بمنشأة منبال، التابعة لإيبارشية مطاي، بمحافظة المنيا، والذي تُوفي عن عمر ناهز 71 عامًا، وبعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من ٤٢ عامًا.

ولد القمص الراحل يوم ٢٢ ديسمبر ١٩٥٣ وسيم كاهنًا في ٢٥ سبتمبر ١٩٨٢، ونال رتبة القمصية في ٦ سبتمبر ١٩٩٣.

ومن المرتب له أن يقام القداس الإلهى، غد الثلاثاء، تمام الساعة السادسة صباحًا، ويليه صلوات التجنيز، للقمص اسحق بحضور الأنبا جورجيوس.

وفي سياق متصل، نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القس دميان سمير، كاهن كنيسة الشهيد مار مينا العجائبيم بالزوايدة، التابعة لإيبارشية نقادة وقوص للأقباط الأرثوذكس بمحافظة قنا، والذي توفي إثر حادث أليم، عن عمر ناهز 47 عامًا، وبعد خدمة كهنوتية بلغت 20 شهرًا فقط..