دانيال كريج يطالب نتفليكس بمد عرض "Knives Out 3" في السينمات

طالب النجم دانيال كريج، منصة نتفليكس بمد عرض الجزء الثالث من سلسلة أفلام الغموض والإثارة "Knives Out" لأكثر من أسبوع في صالات السينما، وهي المدة التي وضعتها المنصة من قبل لفيلم "Glass Onion: A Knives Out Mystery" عام 2022.

قال كريج عندما سُئل خلال مقابلة مع مجلة “فارايتي”، عما إذا كان يعتقد أن الجزء الجديد والذي يحمل اسم "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" يجب أن يُعرض في دور العرض لمدة أطول من أسبوع واحد: "أنت تعلم أنني أعتقد ذلك. نأمل أن تقوم نتفليكس بتأجيله قليلاً، وسيتمكن الناس من مشاهدته. الأشخاص الذين أتحدث إليهم كل ما يريدون فعله هو اصطحاب عائلاتهم ومشاهدته في دور السينما. هذا كل ما يريدون فعله ونأمل أن نتمكن من منحهم هذه التجربة".

ووفق موقع “فارايتي”، سيتم توزيع فيلم "Wake Up Dead Man" بواسطة “نتفليكس" كجزء من صفقة جونسون المكونة من جزأين مع خدمة البث، بقيمة 450 مليون دولار. على الرغم من أن الفيلم الأول، الذي وزعته “ليونزجيت”، حقق 312 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، فقد طرحت “نتفليكس” الجزء الثاني من السلسلة "Glass Onion" بإصدار مسرحي محدود فقط، حيث جمعت 13 مليون دولار فقط قبل إطلاقه على منصتها. في حين سيصل فيلم "Wake Up Dead Man" إلى “نتفليكس”، فمن غير الواضح ما إذا كانت خدمة البث ستمنحه إصدارًا مسرحيًا أكثر قوة.

في الجزء الجديد، يعود المحقق المخضرم بينوا بلانك على طريق العمل مجددًا، حينما يسافر إلى اليونان ويتولى التحقيق في قضية قتل غامضة تتضمن العديد من الأشخاص المتورطين.

صدر الجزء الأول في 2019، ودارت الأحداث عندما يتم العثور على جثة الكاتب الروائي هارلان ثرومبي، يتولى المحقق بلانك على عاتقه مهمة التحقيق في الجريمة، ليجد نفسه متورطًا في العديد من الأحداث في سبيل البحث عن الحقيقة.