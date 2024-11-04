في الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي.. فنانون: دورة متميزة وفعاليات تتناول كافة القضايا المجتمعية

الفنان الفلسطيني كامل الباشا: زخم فني علي مستوي الأفلام وتبادل الخبرات بين مختلف الثقافات

شريف رمزي: الجونة السينمائي ولد كبيرًا منذ دورته الأولي

هشام ماجد: تطور بشكل كبير ويحافظ علي مكانته الفنية

شهدت الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي فعاليات متميزة وسط حصوز واسع من الفنانين والصحفيين والإعلاميين؛ وأبدي الفنانون سعادتهم بالمشاركة في فعاليات المهرجان والتقت “البوابة نيوز” بعدد كبير من صناع السينما وضيوف هذه الدورة التى أثنى عليها معظم الحاضرين، ووصفوها بالدورة المثمرة المليئة بالعديد من الأفلام المتميزة.

أعرب الفنان الفلسطيني كامل الباشا عن سعادته بفعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وما قدمته من زخم فني علي مستوي الأفلام وتبادل الخبرات بين مختلف الثقافات الفنية.

وأشاد الفنان كامل الباشا في تصريحات خاصة لـ"البوابة" بتخصيص المهرجان لنافذة للأفلام الفلسطينية، وأنه لابد من تواجدها في كل مهرجانات العالم، لتذكرة الجميع بالقضية الفلسطينية.

وتابع الفنان كامل الباشا حديثه أن مهرجان الجونة في الدورة السابعة تطور بشكل كبير، وأصبح يدعم الشباب بشكل أكبر ويقدم النقاشات والندوات التي تثري الصناعة والفن، وتناقش كافة أوجه العملية الفنية.

فيما أكدت الفنانة نسرين الراضي بطلة فيلم "الجميع يحب تودا"، أنها سعيدة بمشاركتها بمهرجان الجونة السينمائي، وأن المهرجان نجح بشكل كبير وحقق أصداء واسعة.

وعن فيلمها الذي لاقي إعجاب النقاد بعد عرضه ضمن فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، كشفت الفنانة نسرين الراضي في تصريحات خاصة لـ "البوابة " عن سعادتها البالغة لردود الأفعال، ووعدت جمهورها باللقاء في الكثير من الأعمال الفنية بشخصيات مختلفة.

وعلي صعيد آخر أكد الناقد الفني سمير فقيه أن المهرجان شهد تنوعا فنيا خلال دورته الـ ٧، وهناك العديد من الأفلام الرائعة والتي تستحق الجوائز خلال فعاليات مهرجان الجونة.

وتابع فقيه في تصريحات خاصة لـ "البوابة " أن فيلم الجميع يحب تودا يستحق جائزة، والطفل الصغير الذي جسد شخصية الأبكم، كان مذهل واستخدم تغبيراته بشكل متقن.

وفي نفس السياق أكد الناقد الفني محمود موسي أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، شهد زخما فنيا كبيرا، وعدد كبير من الفعاليات الفنية والندوات، التي تخدم صناعة السينما بشكل عام.

وتابع موسي في تصريحات خاصة لـ"البوابة " أن الأفلام التي تستحق الجوائز عددها كبير، وهو يرجع لحسن اختيار الأفلام المشاركة في الدورة، ودليل علي إثراء الدورة في الحركة الفنية وتبادل الخبرات بين الدول.

وقال الناقد محمد قناوي إن هذه الدورة شهدت تنوعا ملحوظا من حيث الجلسات الحوارية والندوات، كما شهد القسم الخاص بالأفلام القصيرة عرض مجموعة كبيرة من الأفلام المتميزة.

وفي نفس الاتجاه أشاد الفنان هشام ماجد بالدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، وكم الفعاليات الفنية والندوات الخاصة بكل تفاصيل الفن وصناعته وتحدياته.

وتابع الفنان هشام ماجد في تصريحات خاصة لـ البوابة، أن الجونة السينمائي مهرجان متطور بشكل كبير، ويحافظ علي مكانته ويقدم في كل دوره شكل أفضل عما سبقتها.

وعن الأعمال الفنية الجديدة التي يشارك فيها، كشف الفنان هشام ماجد أنه يستعد بالتحضيرات لمسلسل "اشغال شقة ٢"، وعلي مستوي السينما فيلم "البحث عن فضيحة".

أكد الفنان شريف رمزي أن مهرجان الجونة السينمائي ولد كبيرًا منذ دورته الأولي، وأنه يقدم كل أشكال النجاح خلال الفعاليات الفنية.

وتابع الفنان شريف رمزي فى تصريحات خاصة لـ البوابة أن الأفلام المشاركة من الصعب توقع جوائز خاصة بها، حيث يشهد المهرجان عددا كبيرا من الأعمال الجيدة.

وعن أحدث أعماله يستعد الفنان شريف رمزي لتجربة سينمائية، تدور أحداث الفيلم بشكل تشويقي درامي.

أشاد الفنان محمد رياض بالتنظيم في الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، وأن المهرجان يقدم تنوعا معتادا في كل دورة.

وتابع رياض في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أنه شارك في مشاهدة فيلم قشر البندق، بعد ترميم النسخة، وأن الفيلم رائع وسابق عصره، ويحمل الكثير من التفاصيل الفنية الرائعة.