رئيس المصري الديمقراطي يلتقي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

التقي اليوم الاثنين، فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورئيس التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي والنائب فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب للعلاقات الخارجية وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب و النائبة أميرة صابر، نائب رئيس الحزب لشؤون التخطيط وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

دار اللقاء حول التعريف بدور التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي و مجريات اجتماعه الذي تم الشهر الماضي بالقاهرة وحضره ممثلون عن ١٦ حزب من ١٣ دولة عربية، حيث تم انتخاب هيكله التنظيمي وإقرار لائحته الداخلية.

حرص فريد زهران علي إيصال عدد من الرسائل الهامة لممثلي جامعة الدولة العربية بشأن حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس و التي اسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا في حرب رامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

كما أكد علي دعوة الجامعة لتفعيل كافة أدواتها وأدوارها لتحقيق وقف دائم وشامل وفوري لحرب الإبادة التي تجري على قطاع غزة وكذلك الحرب علي لبنان، والعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وحث كافة دول العالم لإنهاء الإحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

واستعرض السفير حسام زكي الجهود التي تقوم بها الجامعة وعملها المستمر لوقف الحرب الدائرة بمنطقة الشرق الأوسط وتكثيف التعاون العربي في اطار القمة العربية الاسلامية المرتقبة، وجهود العمل العربي المشترك لنزع فتيل الأزمة والتوصل لوقف اطلاق النار في غزة ولبنان.

كما أشاد زكي بموقف التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي و دوره في التحالف الديمقراطي العالمي، وناقش الاجتماع أيضاً آليات التعاون و التنسيق الممكنة بين التحالف و جامعة الدول العربية .