إحالة تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالاستروكس إلي الجنايات بالمرج

قرارات جهات التحقيق المختصة إحالة تشكيل عصابي الي محاكمة الجنايات لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة (الاستروكس)، بقصد الاتجار والتربح بطريقة غير شرعية.



تسلمت نيابة المرج تقرير المعمل الكيميائي للمضبوطات عثر عليها بحوزة وأكد التقرير أن المضبوطات مواد مخدرة محظور تداولها، وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين والتحريات التكميلية واحرز التليفونات المحمولة.



تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج من القبض علي تشكيل عصابي عثر بحوزتهما كمية من الاستروكس بقصد الاتجار والتربح.



ونجحت قوة أمنية في ضبط (3 متهمين بتشكيل عصابي)، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما (كمية من مخدر الاستروكس - ومبلغ مالى - و3 هواتف محمولة) تم القبض عليهم وإحالتهم الي محكمة الجنايات لبدء محاكمتهم.