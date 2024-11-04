وفد من نقابة الموسيقيين التونسيين يزور مصر لتعزيز التعاون المشترك

يستعد وفد النقابة الأساسية للمهن الموسيقية التونسية - الاتحاد التونسي للشغل، لإجراء زيارة رسمية إلى مصر، خلال الفترة من 14 حتى 18 نوفمبر الجاري، وتتضمن الزيارة برنامج مكثف وزاخر بالأعمال الفنية.

وتتضمن فعاليات الزيارة لقاءً خاصًا مع مجلس نقابة المهن الموسيقية بمصر، ومقابلة الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بالإضافة إلى جولة في مدينة الإنتاج الإعلامي واستوديوهاتها، ودار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عدة لقاءات صحفية وإذاعية مع شخصيات فنية وثقافية، ولقاءات مع الفنانين التونسيين المقيمين في القاهرة، بالإضافة إلى جولة سياحية تشمل معالم القاهرة والجيزة التاريخية.

ويضم وفد النقابة نخبة من الشخصيات البارزة في المجال الموسيقي والثقافي التونسي، وهم: «الموسيقار والملحن وليد الزواغي، الكاتب العام للنقابة، الفنان والموسيقي عبد الرؤوف كادة، مسؤول العلاقات الخارجية والتكوين النقابي والأنشطة الثقافية، المستشار أحمد بن حسانة، المستشار القانوني للنقابة».

تهدف الزيارة الى توطيد العلاقات بين الطرفين في المجال الثقافي والفني وتبادل الخبرات، ووضع خارطة عمل فني كبير خلال الفترة القريبة المقبلة داخل مصر وتونس، وقد يكون هناك مناقشة لمشروع فني ضخم يتم تنفيذه على مستوى الوطن العربي، والتي من المتوقع أن يحدث نقلة في المهرجانات الفنية .