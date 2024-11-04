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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين تقدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد تدابير الاتحاد الأوروبي بشأن مركباتها الكهربائية

الصين
الصين
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تقدمت الصين، بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد القرار النهائي للاتحاد الأوروبي المتمثل في اتخاذ تدابير تعويضية لمكافحة دعم المركبات الكهربائية الصينية.

وأكدت وزارة التجارة الصينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الاثنين- أن الصين تعارض بشدة التدابير النهائية للاتحاد الأوروبي التي تفرض رسوما تعويضية مرتفعة على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين، وذلك رغم موجة الاعتراضات التي أثارها الأطراف المعنيون، منهم حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وصناعة المركبات الكهربائية في دول الاتحاد والجمهور في تلك الدول.

وأشارت الوزارة إلى أنه لحماية مصالح تطوير صناعة المركبات الكهربائية وتعزيز التعاون العالمي بشأن التحول الأخضر، قررت الصين تقديم الشكوى إلى آلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية.

 

منظمة التجارة العالمية الصين الاتحاد الأوروبي