ينشر «البوابة نيوز» أسماء المصابين في حادث طريق مطار برج العرب بالإسكندرية، الذي أسفر عن إصابة 13 شخصا على خلفية وقوع حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل ثقيل.

تعود الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة العامرية ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم عند تحويلة الكوبري الجديد في طريق مطار برج العرب، اتجاه البرج، ووجود مصابين.

أسفر الحادث عن إصابة 13 مواطنًا بجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى برج العرب، لتلقي العلاج اللازم، بالإضافة إلى تلفيات بالأتوبيس والسيارة وارتباك حركة المرور، وفيما يلي بيانات الحالات وتفاصيل الإصابات:

1- أبو الأنوار محمد أبو الحسن (59 عامًا): جرح متهتك بالذراع الأيسر وجروح بالوجه.

2- إبراهيم عطية رجب (56 عامًا): اشتباه كسر بالكتف الأيسر وكدمات بعموم الجسم.

3- هليل عبد الحكيم عبد القوي (63 عامًا): جروح متفرقة بالجسم.

4- نصر رجب عبد اللطيف (62 عامًا): كسر مضاعف بالساقين.

5- ضاحي عبد الله همام (40 عامًا): جرح قطعي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالبطن والصدر.

6- أحمد محمد إبراهيم (59 عامًا): كدمات وسحجات بعموم الجسم.

7- عصام محمود أحمد محمود (67 عامًا): كسر بالساق اليسرى وكدمات بعموم الجسم.

8- مجدي أحمد محمد إبراهيم (62 عامًا): اشتباه كسر بالضلوع وجرح بفروة الرأس.

9- ياسر عبد المحسن عبد الكريم (47 عامًا): كدمة بالعين اليسرى وكسر بالساق اليمنى.

10- عمر محمد عبد الرزاق (24 عامًا): كدمات وسحجات بعموم الجسم.

11- ياسر أحمد السيد (49 عامًا): كدمة بالذراع الأيسر وجروح قطعية بالحاجبين.

12- محمد يوسف زكي (46 عامًا): كسر بالساق اليسرى وجرح قطعي بالساق اليسرى

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13- محمد درويش أيوب (57 عامًا): إصابات متنوعة.

تم تأمين مكان الحادث بواسطة قوات الأمن لحين الانتهاء من رفع آثار الحادث، وتحرر محضرا بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.