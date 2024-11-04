ميكالي يحفز لاعبي منتخب الشباب قبل دورة شمال أفريقيا

حرص البرازيلي ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 على الحديث مع اللاعبين وتحفيزهم لكسب الثقة في الفترة المقبلة وحجز مقعد أساسي في صفوف الفريق.



وجاء ذلك عقب الانتهاء من مران اليوم لمنتخب الشباب خلال معسكره.



أدى منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم تدريبه لليوم الرابع فى معسكره المفتوح بملعب الهدف بمدينة أكتوبر وسط أجواء إيجابية وحالة من التفاؤل والروح القتالية العالية من اللاعبين بحثا عن الفوز بثقة البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب وبدأت ترتفع عملية الانسجام بين اللاعبين فى ظل تنفيذهم الجيد لتعليمات وتوجيهات ميكالى .



وعلى صعيد متصل قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد تعيين الكابتن اسلام الشاطر نجم المنتخب الوطني والاهلى السابق مديرا لمنتخب الشباب لتعزيز عملية الاستقرار والدعم بالمنتخب قبل المشاركة فى دورة شمال أفريقيا فى الفترة من 14 الى 26 نوفمبر الجاري وهى الدورة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب .