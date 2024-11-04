بالأسماء.. مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث تصادم في البحيرة

لقيت سيدة في العقد الخامس مصرعها، وأصيب 6 أشخاص، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الإثنين، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى سيرفيس بطريق ادكو رشيد أمام مزلقان الملح بمحافظة البحيرة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى سيرفيس بطريق ادكو رشيد أمام مزلقان الملح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى إدكو المركزي لتلقي العلاج.



وأسفر الحادث عن وفاة "هانم حسن محمد" (50 عامًا)، متأثره بإصابتها بنزيف شديد وكسر بقاع الجمجمة، مقيمه بإدكو، وتم نقل الجثمان لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ادكو المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: "يحيي محمد يحيي" (30 عامًا)، و"فاطمة حافظ ابو ستة" (53 عامًا)، و"نعيمة حسن بدر" (55 عامًا)، "رحمة مصطفي بدر" (20 عامًا)، "حسن علي حسن" (15 عامًا)، "ريان علي حسن" (7 سنوات)، وجارٍ تقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة للمصابين.