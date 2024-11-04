إصابة 13 شخصا في حادث تصادم على طريق مطار برج العرب غرب الإسكندرية.. صور

شهد طريق مطار برج العرب غرب الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، وقوع حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل ثقيل، أسفرت عن إصابة 13 شخصا.

تعود الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة العامرية ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم عند تحويلة الكوبري الجديد في طريق مطار برج العرب، اتجاه البرج، ووجود مصابين.

أسفر الحادث عن إصابة 13 مواطنًا بجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى برج العرب، لتلقي العلاج اللازم، بالإضافة إلى تلفيات بالأتوبيس والسيارة وارتباك حركة المرور.

وتم تحرير المحضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.