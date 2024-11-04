اجتماع لجهاز المنتخب لحسم قائمة معسكر نوفمبر

يجتمع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع جهازه المعاون بعد غدا الاربعاء، وذلك لحسم قائمة المنتخب للمعسكر المقبل.

ومن المقرر ان تشهد قائمة اللاعبين عدد كبير من اللاعبين الجدد خاصة وان العميد قرر اراحة القوام الاساسي للفريق بعد ان تمكن الفراعنة من التأهل الرسمي لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

كما يناقش العميد ترتيبات السفر الي كاب فيردي، خاصة أن المباراة خارج الديار.

وحدد العميد 13 نوفمبر، موعدًا للسفر إلى كاب فيردي لمواجهة منتخب بلادها.

ويعلن حسام حسن قائمته للمعسكر المقبل يوم 8 نوفمبر الجاري.