الانتخابات الأمريكية 2024.. لوري واتكينز: لدى هاريس نقاط قوية للفوز لأن سجلها التاريخي مبهر

كشفت لوري واتكينز، المستشارة السابقة في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إنّ لدى المرشحة لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس نقاط قوية للفوز في الانتخابات الأمريكية لأن سجلها التاريخي مبهر، لافتةً، إلى أنّ جورجيا ولاية حاسمة، بعد النتائج التي شهدتها الانتخابات الرئاسية السابقة.



وأضافت خلال تصريحات مع الإعلامي أحمد أبو زيد عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "بالنسبة إلى هاريس كان لديها 4 أشهر للتقدم في الحملة، وفي الواقع، هذه المرأة عملت كثيرا لتصبح خليفة بايدن وتكون المرشحة الثانية ولديها طاقة رائعة".



وتابع: "أما ترامب، فهو ليس مناسبا تماما، وهاريس ستفوز"، مشيرةً، إلى أنّ استطلاعات الرأي تثبت أن الفوارق التي كانت لصالح هاريس قد تضيق، وأن رسالتها تعتمد على توحيد الأمريكيين بدلًا من تقسيمهم، وهناك انقسامات يجب تجاوزها بغض النظر عن الفائز في الانتخابات، ويجب معالجة قضايا مثل الاقتصاد وتغير المناخ والرعاية الصحية".