حسام حسن يطالب جهازه المعاون بالتركيز علي مباريات الدوري

قرر حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، متابعة كافة مباريات الدوري المصري بشكل دقيق خلال الايام القليلة الماضية.

وذلك لاختيار افضل عناصر المنتخب استعدادا لخوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

خاصة وان العميد قرر الاعتماد علي اللاعبين المحليين في المعسكر المقبل بعد ان قرر اراحة القوام الاساسي للفراعنة.

وذلك بعد ان تمكن الفراعنة من الوصول الي كأس أمم إفريقيا بنجاح وتصدر مجموعته.