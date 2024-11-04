"تعليم الفيوم" تحيل عاملا للتحقيق بعد تعديه على سكرتير مدرسة ابتدائية

أحالت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، واقعة تعدى عامل على سكرتير بمدرسة ملحق المعلمين الابتدائية بكيمان بإدارة غرب الفيوم التعليمية، بمحافظة بالفيوم للتحقيق؛ حيث قام الاثنين بالتحدث بأسلوب غير لائق لبعضهم البعض.

وأضاف بيان المديرية، أنه تم عمل مذكرة بالأمر من قبل مدير المدرسة علي أن تستكمل غدا ثم رفعها الي الشئون القانونية بإدارة غرب الفيوم التعليمية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت قد شهدت إحدى مدارس محافظة الفيوم، واقعة مشاجرة بين سكرتير بمدرسة وعامل وصلت حد التراشق بالألفاظ والتعدي على بعضهما البعض، و تم إحالتهم للشئون القانونية.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك تعدي عامل على سكرتير بمدرسة محلقة المعلمين الابتدائية بالكيمان فارس، في نهاية اليوم الدراسي، حيث قاموا بتحدث بأسلوب غير لائق مع بعضهما البعض أثناء خروجهم.