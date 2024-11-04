المصري تحت 15 عامًا "2009" يفوز على الأولمبي بركلات الترجيح

يركلات الترجيح من نقطة الجزاء وبنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة، فاز فريق المصري تحت 15 عام ” الفئة العمرية "2009 " بقيادة مدربه الكابتن أحمد نبيه على ضيفه فريق الأوليمبي في اطار مباريات الجولة السادسة من بطولة الجمهورية " ب " ، والتي أقيمت بملعب السيد متولي وانتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف وأدارها طاقم تحكيم من منطقة دمياط مكون من كريم طلعت وعلي خضر وزياد السوداني بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة العاشرة.



مثل المصري في المباراة : آسر عوض لحراسة المرمى، أحمد حسن ، إياد رمضان ، محمد صلاح ، زياد أيمن لخط الظهر ، نور الحناوي، يوسف الجرايحي، فكري مسعود لخط الوسط ، محمد هيثم ، أحمد مصباح ، يوسف ماهر لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من يحيى أحمد ، كريم علاء ، أحمد عوض، حمزة وائل.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من :ك أحمد نبيه مدربًا عامًا ، ك. محمد صلاح مدربًا مساعدًا ، ك. أيمن غريب مدربًا لحراس المرمى ، ك. وليد طه أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. السيد شعيب إداريًا ، ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات.

فيما يتكون جهاز الإشراف من : ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. عماد العمدة مشرفا على فرق الناشئين ، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين ، ك. عادل فؤاد مسئولا ماليا.