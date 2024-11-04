مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي يطلق بوستر دورته الـ١٧

أعلن مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي اليوم، عن إطلاق بوستر دورته السابعة عشر، التي ستقام في الفترة من ٢٨ نوفمبر حتى ٧ ديسمبر المقبل، تُعرض الفعاليات في سينما زاوية وسينما الزمالك، وقد صمم الهوية البصرية المصمم الجرافيكي حسين سالم.

يضم برنامج البانوراما لهذا العام ما يقرب من أربعين فيلمًا، موزعة على خمسة أقسام متنوعة، كما يتضمن البرنامج الموازي مجموعة من النقاشات والندوات وورش العمل، حيث سيتم عرض البرنامج بالكامل في سينما زاوية وسينما الزمالك، بالإضافة إلى بعض العروض المختارة التي ستُعرض في سيما أركان، بوينت 90، جيزويت الإسكندرية، وجيزويت المنيا.

يُقام مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (يونيك)، ينظمه كل من سينما زاوية وأفلام مصر العالمية، تحت رعاية المركز القومي.

ومن ضمن شركاء البانوراما هذا العام: المعهد الإيطالي، القنصلية البريطانية، المعهد الفرنسي، سفارة فنلندا، المركز الثقافي النمساوي، معهد ثربانتس، معهد جوته، سفارة النرويج، سفارة بلجيكا، سفارة سويسرا، سفارة إسبانيا، سفارة بولندا، سفارة السويد، سفارة الدنمارك، سفارة التشيك، والمراكز التشيكية بمصر.

أما الشركاء الإعلاميون فهم: التلفزيون الفرنسي (TV5MONDE)، The Glocal، وإذاعة NRJ. وشركاء المحتوى: Phlog وSONY. وشريك التنقل: الخط الثالث الأخضر.