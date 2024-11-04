"زيلينسكي": كندا ترسل منظومة "ناسامز" للدفاع الجوي إلى أوكرانيا

ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس وزراء كندا، جستن ترودو، المزيد من التعاون بين بلديهما في تنظيم قمة السلام الثانية والدعم الدفاعي المُقدم لـ أوكرانيا.

وكتب "زيلينسكي" على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، أن رئيس الوزراء الكندي أعلن أن بلاده سترسل أول منظومة /ناسامز/ للدفاع الجوي لـ أوكرانيا، مضيفًا أنه من المتوقع استلامها بحلول نهاية العام الجاري.

كما أوضح الرئيس الأوكراني: "لقد تحدثت مع رئيس وزراء كندا أنا ممتن لـ جاستن ترودو وفريقه وجميع المشاركين لاستضافتهم بنجاح المؤتمر المحوري المتعلق (بتنفيذ) النقطة الرابعة من صيغة السلام، والذي عُقد في مونتريال في 30 و31 أكتوبر. يجب أن تكون الخطوة التالية هي إعداد وثيقة ختامية - خطة السلام - تلخص نتائج جميع المؤتمرات المحورية".