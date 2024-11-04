كوب زنجبيل صباحًا.. مفتاح تعزيز المناعة وتحسين المزاج

الإثنين 04/نوفمبر/2024 - 08:57 م

يُعتبر الزنجبيل عنصرًا غذائيًا غنيًا بمضادات الأكسدة مثل الجينجيرول والشوجول والبارادول، التي تلعب دورًا كبيرًا في حماية الجسم من الجذور الحرة والالتهابات المزمنة، وتشير الأبحاث إلى أن الاكتئاب غالبًا ما يكون مرتبطًا بالالتهابات، وبالتالي فإن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الزنجبيل يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب، كما يُعزز الزنجبيل الحالة المزاجية، حيث أن الأطعمة المضادة للالتهابات، بالإضافة إلى الدهون الصحية مثل أحماض أوميغا 3، تلعب دورًا مهمًا في تحسين المزاج، كما أظهرت الدراسات أن الزنجبيل يرتبط بتخفيف القلق، حيث أظهرت أبحاث أولية أجريت على الحيوانات انخفاض مستويات القلق بعد تناول مستخلصات الزنجبيل.

وتقدم لكم "البوابة نيوز" أهم تأثيرات و فوائد الزنجبيل صباحا علي المناعة والصحة، وفقا لما تم نشره في تقرير علي موقع "فيريول مايند".

1- تحسين الهضم: يُعرف الزنجبيل بقدرته على تحسين عملية الهضم، حيث يساعد في تخفيف الغثيان والقيء، وخاصةً المرتبط بالحمل أو العلاج الكيميائي، كما أنه يُعتبر مفيدًا في تخفيف الانتفاخ والغازات.

2- تقليل الالتهابات: يحتوي الزنجبيل على مركبات مضادة للالتهابات، مما يجعله فعالًا في تخفيف الألم المرتبط بحالات مثل التهاب المفاصل وآلام العضلات.

3- دعم صحة القلب: تُظهر بعض الدراسات أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وضغط الدم، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

4- توازن مستويات السكر في الدم: بالإضافة إلى تنظيم مستويات الطاقة، يُعتبر الزنجبيل مفيدًا في تحسين حساسية الإنسولين، مما يساعد مرضى السكري على التحكم في مستويات السكر في الدم.

5- تخفيف آلام الدورة الشهرية: أظهرت بعض الأبحاث أن تناول الزنجبيل يمكن أن يكون فعالًا في تقليل الألم الناتج عن الدورة الشهرية.

6- تعزيز صحة الجهاز التنفسي: يمكن أن يساعد الزنجبيل في تخفيف أعراض الزكام والإنفلونزا، حيث يُعتبر مُضادًا للفيروسات ويعزز من وظائف الجهاز التنفسي.

7- دعم فقدان الوزن: يُعتقد أن الزنجبيل يُسهم في زيادة معدل الأيض، مما يساعد في حرق الدهون وتعزيز فقدان الوزن عند دمجه مع نظام غذائي متوازن ونمط حياة نشط.

8- مضادات الأكسدة: الزنجبيل غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الشيخوخة المبكرة وتحافظ على صحة البشرة.

9- التخفيف من الصداع: قد يكون الزنجبيل فعالًا في تخفيف الصداع النصفي والصداع الناتج عن التوتر بفضل خصائصه المهدئة.

10- توازن الهرمونات: يمكن أن يُساعد الزنجبيل في دعم توازن الهرمونات، مما يجعله مفيدًا للنساء في فترة انقطاع الطمث، يمكنك دمج الزنجبيل في نظامك الغذائي بعدة طرق، سواء عن طريق شرب شاي الزنجبيل، أو إضافته إلى الوجبات، أو حتى استخدامه كتوابل في الطهي.