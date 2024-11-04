الانتخابات الأمريكية 2024.. حالة من الهدوء تخيم على ولاية بنسلفانيا قبل انطلاق السباق

قال رامي جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من ولاية بنسلفانيا الأمريكية، إنّ حالة من الهدوء تخيم على الولاية قبل انطلاق الانتخابات الأمريكية.

وأضاف "جبر"، في تصريحات مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هذا الهدوء يسبق العاصفة، وغدا سيكون يوم الانتخابات الكبير في الولاية، وربما سنشهد تصويت ما لا يقل عن 8 ملايين شخص من إجمالي 9 ملايين شخص يحق لهم الانتخاب، صوّت منهم في عمليات التصويت المبكر التي انتهت في 29 أكتوبر نحو 1.5 مليون شخص".

وتابع: "يبقى أكثر بقليل من 8 ملايين شخص يتوقع أن يتوجهوا لصناديق الاقتراع في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي للولاية، وتُغلق هذه الصناديق في 8 مساءً بالساحل الشرقي الأمريكي، وهذه الوحدة الفرصة الوحيدة والأخيرة والمتاحة لسكان الولاية للإدلاء بأصواتهم".