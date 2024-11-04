لاعبات فريق مسار تستعد للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.. صور

أدى فريق مسار لكرة القدم النسائية ، تدريبات اليوم الاثنين ٤ نوفمبر بقيادة الكابتن احمد رمضان جاد المدير الفني للفريق، وذلك في إطار استعدادات الفريق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا .

وأدى الفريق، فقرات المران كاملة والتي اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة، كما ادى الفريق مباراة ودية مع فرق النادي .

وكان قد اعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد إقامة النسخة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم النسائية، والمقرر إقامتها في دولة المغرب.

تبدأ منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات، يوم السبت الموافق 7 نوفمبر المُقبل لتستمر حتى 23 نوفمبر، ويشارك في المنافسات فريق مسار ممثلا لمصر.

ويتأهل فريق FC مسار للمرة الأولى في تاريخه إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بوصفه بطل الدوري المصري الممتاز للسيدات 2023-2024، وصاحب المركز الثاني في تصفيات شمال إفريقيا.

IMG_1198

IMG_1196

IMG_1194

IMG_1193