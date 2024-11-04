ads
الإثنين 04 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي السعودي يسحق الشرطة العراقي بخماسية في دوري أبطال آسيا للنخبة

جانب من المباراة
جانب من المباراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق فريق الأهلي السعودي فوزًا كبيرًا على ضيفه الشرطة العراقي بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-2025.

افتتح البرازيلي روبيرتو فيرمينو التسجيل للأهلي في الدقيقة 14 برأسية قوية وعادل الشرطة النتيجة في الدقيقة 29 عن طريق سجاد جاسم  وقبل نهاية الشوط الأول، عاد فيرمينو لتسجيل هدفه الثاني  وينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 2-1.

في الشوط الثاني، واصل الأهلي سيطرته وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 53 عن طريق فراس البريكان من تمريرة فيرمينو.

وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 61 بتوقيع الجزائري رياض محرز بتسديدة  من داخل منطقة الجزاء. ثم عاد محرز ليسجل الهدف الخامس في الدقيقة 65 

بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة الأهلي السعودي الشرطة العراقي 5-1 مرحلة الدوري الملك عبدالله