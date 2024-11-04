الأهلي السعودي يسحق الشرطة العراقي بخماسية في دوري أبطال آسيا للنخبة

حقق فريق الأهلي السعودي فوزًا كبيرًا على ضيفه الشرطة العراقي بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-2025.

افتتح البرازيلي روبيرتو فيرمينو التسجيل للأهلي في الدقيقة 14 برأسية قوية وعادل الشرطة النتيجة في الدقيقة 29 عن طريق سجاد جاسم وقبل نهاية الشوط الأول، عاد فيرمينو لتسجيل هدفه الثاني وينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 2-1.

في الشوط الثاني، واصل الأهلي سيطرته وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 53 عن طريق فراس البريكان من تمريرة فيرمينو.

وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 61 بتوقيع الجزائري رياض محرز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. ثم عاد محرز ليسجل الهدف الخامس في الدقيقة 65