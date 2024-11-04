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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الزراعة" تواصل تنفيذ حملات إزالة التعديات في القليوبية

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
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واصلت وزارة الزراعة متمثلة في الادارة المركزية لحماية الأراضي، ومديريات الزراعة والاصلاح الزراعي واستصلاح الاراضي في المحافظات المرور لمتابعة موقف حماية الرقعة الزراعية وازالة التعديات فورا حدوثها ومواجهتها بكل حزم مع المرور الدائم على الاحواض لرصد أي حالة تعدي وتنفيذ الازالة في المهد قبل تفاقمها بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية. وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية.
وفي هذا السياق أكد الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي انه بالتعاون مع أجهزة محافظة القليوبية تم اليوم تنفيذ حملات إزالة على التعديات في بعض قرى مركز طوخ قليوبية.

وأضاف "راشد" أن الوزير علاء فاروق يتابع على مدار الساعة ليلا ونهارا وخلال الاجازات مع قيادات الوزارة جهود منع التعديات والازالة الفورية .

وأشار إلى أنه يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وكان د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي شدد على تكثيف جهود منع التعدى على الأراضى الزراعية لأنها ثروة للأجيال القادمة وهي المصدر الرئيسى للغذاء.

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